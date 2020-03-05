Зеленский сменил правительство Украины

PanARMENIAN.Net - 4 марта Верховная рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку премьера Украины Алексея Гончарука. Выступая перед депутатами до голосования, президент страны Владимир Зеленский подчеркнул, что правительство «имеет успехи» и не было замечено в коррупции, «но украинцам этого мало».

Зеленский пообещал продолжить курс реформ и перечислил претензии к правительству: падение промышленного производства четвертый месяц подряд, «хаос платежек» за коммунальные услуги, проблемы с выплатой зарплат шахтерам, пишет РБК.

В итоге отставку Гончарука поддержали 353 из 411 депутатов.

Новым главой правительства Рада утвердила 45-летнего Дениса Шмыгаля — «за» проголосовал 291 депутат. После утверждения Шмыгаля Рада утвердила и новый состав кабинета. Министром иностранных дел стал вице-премьер правительства Гончарука по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. А бывший глава МИДа Вадим Пристайко переместился на вице-премьерский пост Кулебы.

Электоральный рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» просел на 4,1% по сравнению с парламентскими выборами 2019 года, на которых партия по спискам получила 43,16% голосов. Однако электоральный рейтинг лидера Украины, наоборот, вырос: если бы выборы проходили сейчас, за Зеленского отдали бы свой голос на 14% респондентов больше (44,2%), чем он получил в первом туре президентских выборов (30,24%).