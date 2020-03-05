Проект поиска инопланетных сигналов остановят до конца марта

PanARMENIAN.Net - Знаменитый проект распределенных вычислений для поиска возможных сигналов внеземных форм разума SETI@home остановит работу 31 марта нынешнего года.

Организаторы программы SETI из Калифорнийского университета в Беркли (США) объяснили остановку проекта снижением его результативности и необходимостью проведения дополнительного анализа полученных данных. До появления новых применений созданной сети компьютеров проект будет заморожен, пишет «Популярная механика».

Поиск внеземного разума SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) представляет собой ряд проектов по выделению из собираемых астрономическими приборами данных сигналов, которые потенциально могут оказаться связанными с деятельностью инопланетян. Наиболее известной программой является SETI@home, в рамках которой все желающие могут выделить вычислительные мощности собственных компьютеров для обработки информации с радиотелескопов.

Это позволило создать вычислительную машину планетарного масштаба из миллионов персональных компьютеров по всей Земле и в таком режиме проект просуществовал около 20 лет.

Ученые пришли к выводу, что научная ценность проводимых вычислений неуклонно снижается, а вся необходимая информация уже обработана. К тому же множество найденных в рамках проекта сигналов еще не проанализированы более детально.

Ученые отметили, что они не полностью закрывают проект, а лишь останавливают его в текущем виде. Не исключено, что с появлением новых задач работа возобновится.