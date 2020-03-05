Оттепель и беспрецедентная демократизация в Азербайджане

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане уже два дня обсуждают беспрецедентное событие: в президенте Ильхаме Алиеве проснулся простой смертный, и он сел на обычный стул вместо привычного «шефского» кресла. Великое событие произошло 4 марта, во время посещения Алиевым центра Службы АСАН в Товузском районе.

Ничто не предвещало колоссальных преобразований: Алиев вошел в зал, где его с подобающим почтением ожидали молодые сотрудники и волонтеры АСАН. Глава азербайджанского государства прошел к подготовленному для него месту.

Внезапно Ильхам Алиев замер: взгляд его упал на приготовленное для него большущее кресло и обычные стулья - для остальных участников встречи (никогда такого не было, и вот опять!). Это никак не могло остаться незамеченным для человека, известного на весь мир своей приверженностью демократии, свободе слова, принципу сменяемости власти и конкурентных, прозрачных выборов. Алиев развернулся, потребовал стул «как у людей» и распек чиновников, позволивших подобное преступное проявление подобострастия.

«Категорически нельзя допускать такие вещи!», - сказал Алиев.

Приказ Алиева был тотчас исполнен: ему принесли обычный стул, после чего он продолжил встречу. Азербайджанская общественность в шоке от такого проявления демократии, молодые АСАН-овцы в шоке от увиденного, даже стул в шоке - от встречи с великим седалищем, а азербайджанские СМИ в шоке до такой степени, что обсуждают, простите, стул президента вторые сутки подряд.

Поздравляем азербайджанский народ с великим событием: человек, ради которого раньше укладывали асфальт посреди пшеничного поля, чтобы он мог потрогать колосья, как в фильме «Гладиатор», не запачкав обувь, сел по-человечески. Желаем господину Алиеву крепкого здоровья и мягкого стула, дабы не сбиться со взятого темпа либерализации в стране.