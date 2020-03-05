В Арцахе будут выращивать киви: Первые саженцы на 1000 га уже заказаны

PanARMENIAN.Net - В Арцахе помимо сортов граната и ананаса планируют выращивать киви. Об этом заявил в ходе предвыборной кампании в общине Бердашен Мартунинского района кандидат в президенты Арцаха Араик Арутюнян, отметив, что первые саженцы на 1000 га уже заказаны.

По его словам, Бердашен считается важной территорией для внедрения новой ирригационной системы, развития садоводства и производства сельскохозяйственной продукции.

«В частности, мы планируем увеличить государственную поддержку выращивания овощных культур на 200,000 (драмов - ред.) - до 500,000 (ок $1050), помимо выращивания традиционных сортов граната и анансов, также будем выращивать киви», - сказал Арутюнян.

Президентские выборы в Арцахе состоятся 31 марта. На пост главы государства претендуют 14 кандидатов.