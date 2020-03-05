В Армении молодые супружеские пары смогут проходить бесплатное обследование при планированиии ребенка

PanARMENIAN.Net - В Армении супружеские пары перед планированием пополнения семьи смогут проходить бесплатное медицинское обследование. Об этом 5 марта в ходе заседания правительства заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на обсуждении программы реформ, направленных на увеличение рождаемости в стране.

Как отметил Торосян, программа имеет три основных пункта. Первый распространяется на девочек в возрасте 15-ти лет: для них предусмотрены дополнительные проверки в поликлиниках для раннего выявления проблем со здоровьем во избежание бесплодия.

Второй пункт затрагивает супружеские пары: после регистрации брака они могут пройти обследования, чтобы при планировании рождения ребенка выявить возможные нарушения и проблемы.

Третий пункт относится к существенному расширению исследований в период беременности, что приведет к снижению числа естественных выкидышей. В программу будет включено более 10,000 женщин, а результаты будут долгосрочными. По словам министра, если в 2020 году это приведет к увеличению рождаемости на несколько младенцев, то уже в 2021-2022 гг – на несколько тысяч больше.

«Программа нацелена на реализацию демографических реформ и стимулирование рождаемости, а средства на нее уже были предусмотрены бюджетом», - сказал Торосян.

Ранее в Армении была запущена программа по лечению бесплодия на бесплатных и льготных условиях. В рамках данной программы уже зарегистрировано 42 беременности из 92 случаев.