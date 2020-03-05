В Армении молодые супружеские пары смогут проходить бесплатное обследование при планированиии ребенка
5 марта 2020 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении супружеские пары перед планированием пополнения семьи смогут проходить бесплатное медицинское обследование. Об этом 5 марта в ходе заседания правительства заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на обсуждении программы реформ, направленных на увеличение рождаемости в стране.
Как отметил Торосян, программа имеет три основных пункта. Первый распространяется на девочек в возрасте 15-ти лет: для них предусмотрены дополнительные проверки в поликлиниках для раннего выявления проблем со здоровьем во избежание бесплодия.
Второй пункт затрагивает супружеские пары: после регистрации брака они могут пройти обследования, чтобы при планировании рождения ребенка выявить возможные нарушения и проблемы.
Третий пункт относится к существенному расширению исследований в период беременности, что приведет к снижению числа естественных выкидышей. В программу будет включено более 10,000 женщин, а результаты будут долгосрочными. По словам министра, если в 2020 году это приведет к увеличению рождаемости на несколько младенцев, то уже в 2021-2022 гг – на несколько тысяч больше.
«Программа нацелена на реализацию демографических реформ и стимулирование рождаемости, а средства на нее уже были предусмотрены бюджетом», - сказал Торосян.
Ранее в Армении была запущена программа по лечению бесплодия на бесплатных и льготных условиях. В рамках данной программы уже зарегистрировано 42 беременности из 92 случаев.
Самое значимое
В связи с опасностью распространения вируса отменен марш памяти жертв событий 1 марта
По словам Ованнисяна, азербайджанские СМИ распространяют дезинформацию
13 апреля 2006 года убийца армянского офицера был приговорен Будапештским городским судом к пожизненному заключению
В Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Ucom предлагает в 2 раза больше интернета на 2 года при покупке любого смартфона Гигабайты будут удвоены в зависимости от объема вложений выбранного абонентом тарифного плана
В Арцахе будут выращивать киви: Первые саженцы на 1000 га уже заказаны Сады будут посажены в Бердашене
Кардашьян посетила Белый дом вместе с освобожденными ее усилиями заключенными Тайнис Николь Холл, Кристал Муньос и Джудит Негрон вышли из тюрьмы в феврале
Число жертв коронавируса в Иране превысило 100 человек: В стране закрывают школы и вузы По данным на 5 марта, в стране зарегистрирован 591 новый случай коронавируса и 15 новых смертей