В Армении молодые супружеские пары смогут проходить бесплатное обследование при планированиии ребенка

В Армении молодые супружеские пары смогут проходить бесплатное обследование при планированиии ребенка
5 марта 2020 - 18:54 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении супружеские пары перед планированием пополнения семьи смогут проходить бесплатное медицинское обследование. Об этом 5 марта в ходе заседания правительства заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на обсуждении программы реформ, направленных на увеличение рождаемости в стране.

Как отметил Торосян, программа имеет три основных пункта. Первый распространяется на девочек в возрасте 15-ти лет: для них предусмотрены дополнительные проверки в поликлиниках для раннего выявления проблем со здоровьем во избежание бесплодия.

Второй пункт затрагивает супружеские пары: после регистрации брака они могут пройти обследования, чтобы при планировании рождения ребенка выявить возможные нарушения и проблемы.

Третий пункт относится к существенному расширению исследований в период беременности, что приведет к снижению числа естественных выкидышей. В программу будет включено более 10,000 женщин, а результаты будут долгосрочными. По словам министра, если в 2020 году это приведет к увеличению рождаемости на несколько младенцев, то уже в 2021-2022 гг – на несколько тысяч больше.

«Программа нацелена на реализацию демографических реформ и стимулирование рождаемости, а средства на нее уже были предусмотрены бюджетом», - сказал Торосян.

Ранее в Армении была запущена программа по лечению бесплодия на бесплатных и льготных условиях. В рамках данной программы уже зарегистрировано 42 беременности из 92 случаев.

 Самое значимое
Первый случай коронавируса в Армении: 32 человека помещены в карантинПервый случай коронавируса в Армении: 32 человека помещены в карантин
В связи с опасностью распространения вируса отменен марш памяти жертв событий 1 марта
Минобороны РА: Объявленная Азербайджаном «диверсия» - сказка для внутренней аудиторииМинобороны РА: Объявленная Азербайджаном «диверсия» - сказка для внутренней аудитории
По словам Ованнисяна, азербайджанские СМИ распространяют дезинформацию
Прошло 16 лет со дня убийства армянского офицера МаргарянаПрошло 16 лет со дня убийства армянского офицера Маргаряна
13 апреля 2006 года убийца армянского офицера был приговорен Будапештским городским судом к пожизненному заключению
Армения получит из Китая тест-системы для выявления коронавирусаАрмения получит из Китая тест-системы для выявления коронавируса
В Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Пашинян перед праздниками почтил память погибших за независимость родины воинов
На границах Армении в ходе праздников усилят надзор за состоянием здоровья прибывающих и уезжающих
Число пассажиров ереванского аэропорта «Звартноц» в 2019 году превысило 3 млн
СНБ РА: Иностранцы незаконно усыновили более 30 армянских детей
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Ucom предлагает в 2 раза больше интернета на 2 года при покупке любого смартфона Гигабайты будут удвоены в зависимости от объема вложений выбранного абонентом тарифного плана
В Арцахе будут выращивать киви: Первые саженцы на 1000 га уже заказаны Сады будут посажены в Бердашене
Кардашьян посетила Белый дом вместе с освобожденными ее усилиями заключенными Тайнис Николь Холл, Кристал Муньос и Джудит Негрон вышли из тюрьмы в феврале
Число жертв коронавируса в Иране превысило 100 человек: В стране закрывают школы и вузы По данным на 5 марта, в стране зарегистрирован 591 новый случай коронавируса и 15 новых смертей