Перемирие и патрулирование: Каковы результаты встречи Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии

PanARMENIAN.Net - 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам московских переговоров согласовали меморандум по урегулированию ситуации в Сирии.

По меморандуму, стороны согласились, что сирийский конфликт не имеет военного решения.

С 0:00 6 марта введен режим прекращения огня в Идлибе. Будет создан коридор безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии, с 15 марта начнется совместное российско-турецкое патрулирование вдоль трассы Стороны подтвердили приверженность суверенитету Сирии и выразили намерение бороться с терроризмом. Турция оставляет за собой право отвечать на действия сирийских правительственных сил.

Таким образом силы правительственной армии Сирии сохранят трассу М5, соединяющей Дамаск и Алеппо, и большинство территорий, взятых под контроль в ходе столкновений в Идлибе за последние месяцы.

Будущее турецких наблюдательных пунктов, оставшихся в тылу сирийских войск, остается неясным.