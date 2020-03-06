Перемирие и патрулирование: Каковы результаты встречи Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии
6 марта 2020 - 11:33 AMT
PanARMENIAN.Net - 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам московских переговоров согласовали меморандум по урегулированию ситуации в Сирии.
По меморандуму, стороны согласились, что сирийский конфликт не имеет военного решения.
С 0:00 6 марта введен режим прекращения огня в Идлибе. Будет создан коридор безопасности в 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии, с 15 марта начнется совместное российско-турецкое патрулирование вдоль трассы Стороны подтвердили приверженность суверенитету Сирии и выразили намерение бороться с терроризмом. Турция оставляет за собой право отвечать на действия сирийских правительственных сил.
Таким образом силы правительственной армии Сирии сохранят трассу М5, соединяющей Дамаск и Алеппо, и большинство территорий, взятых под контроль в ходе столкновений в Идлибе за последние месяцы.
Будущее турецких наблюдательных пунктов, оставшихся в тылу сирийских войск, остается неясным.
Самое значимое
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
Создатель «Чернобыля» снимет для HBO сериал по видеоигре The Last of Us Дата выхода шоу пока не объявлена
Франция завершила ратификацию соглашения Армения-ЕС Франция 5 марта сообщила в Генеральный секретариат Европейского совета и Совета ЕС о завершении процесса
Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях на iOS Для этого пользователь должен дать согласие на получение уведомлений
Армянская армия пресекла попытку диверсии азербайджанцев Ранее Азербайджан стрелял из крупнокалиберных пулеметов