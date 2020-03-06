Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях на iOS
6 марта 2020 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple обновила рекомендации для App Store и разрешила разработчикам отправлять рекламные push-уведомления в приложениях.
Для этого пользователь должен дать согласие на получение уведомлений и иметь возможность отказаться от них в любое время, пишет vc.ru.
Компания предупредила о недопустимости злоупотреблений.
До этого Apple запрещала рассылать push-уведомления в рекламных целях. В феврале 2019 года компания сама нарушила правила App Store и отправила уведомление пользователям Apple Music, предлагая месяц бесплатной подписки для друзей.
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