Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях на iOS

Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях на iOS
6 марта 2020 - 13:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Apple обновила рекомендации для App Store и разрешила разработчикам отправлять рекламные push-уведомления в приложениях.

Для этого пользователь должен дать согласие на получение уведомлений и иметь возможность отказаться от них в любое время, пишет vc.ru.

Компания предупредила о недопустимости злоупотреблений.

До этого Apple запрещала рассылать push-уведомления в рекламных целях. В феврале 2019 года компания сама нарушила правила App Store и отправила уведомление пользователям Apple Music, предлагая месяц бесплатной подписки для друзей.

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