Франция завершила ратификацию соглашения Армения-ЕС

Франция завершила ратификацию соглашения Армения-ЕС
6 марта 2020 - 13:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Франция завершила процесс ратификации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Франция 5 марта 2020 года сообщила в Генеральный секретариат Европейского совета и Совета ЕС о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом», - говорится в сообщении.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент.

С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.

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