Франция завершила ратификацию соглашения Армения-ЕС
6 марта 2020 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Франция завершила процесс ратификации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
«Франция 5 марта 2020 года сообщила в Генеральный секретариат Европейского совета и Совета ЕС о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом», - говорится в сообщении.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент.
С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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