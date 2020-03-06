Франция завершила ратификацию соглашения Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - Франция завершила процесс ратификации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Франция 5 марта 2020 года сообщила в Генеральный секретариат Европейского совета и Совета ЕС о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским Союзом», - говорится в сообщении.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент.

С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.