Армения впервые задействует истребители Су-30СМ в учениях

Армения впервые задействует истребители Су-30СМ в учениях
7 марта 2020 - 15:05 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении в ближайшее время ожидаются широкомасштабные военные учения, во время которых, возможно, с учебным применением будет продемонстрирована мощь сверхсовременных многофункциональных истребителей Су-30СМ. Об этом в беседе с изданием «Айастани Анрапетутюн» сказал пресс-секретарь министра обороны Армении, военный эксперт Арцрун Ованнисян (интервью дано до перехода Ованнисяна на новую должность - ред.).

«Во время больших учений, когда стрельба боевая, применяется также и тяжелая техника, в том числе и ракеты. Во время подобных учений, возможно, будут применены и истребители Су-30СМ», - отметил Ованнисян.

Говоря о тактических данных и технических возможностях истребителей, он отметил, что ВС Армении до сих пор не имели истребительной авиации.

«Впервые мы приобрели истребительную авиацию, и наши возможности в этом намного смысле умножились. У нашего основного противника нет истребителей такого качества. Этот тип авиации имеет многофункциональное значение - и оборонительное, и наступательное. Это ведущий в мире и очень продвинутый истребитель, выполняющий функции широкого спектра. Он считается тяжелым истребителем большой мощности. Двухмоторный гигант может перевозить до 8 тонн боевого груза. Радиус действия тоже очень большой - до 1500 километров, что позволяет иметь в регионе очень мощную авиацию», - подчеркнул Ованнисян.

Первая партия российских истребителей Су-30СМ прибыла в Армению в декабре 2019 года. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, это событие имеет поворотное значение в вопросе безопасности народа Республики Армения.

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