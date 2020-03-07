Рональдиньо арестован в Парагвае за поддельный паспорт

Рональдиньо арестован в Парагвае за поддельный паспорт
7 марта 2020 - 13:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Суд в Парагвае вынес решение об аресте бывшего игрока сборной Бразилии по футболу Роналдиньо. Спортсмена обвиняют в попытке въехать в страну по поддельному парагвайскому паспорту, пишет BBC.

Рональдиньо и его брата задержали еще 5 марта. Пытаясь въехать в страну, они предъявили на пограничном контроле парагвайские паспорта, которые оказались поддельными. В итоге их все же пропустили через границу - видимо, по бразильскому удостоверению личности.

Однако позже в гостиницу, где остановился футболист, пришли с обыском сотрудники прокуратуры. Спортсмена увели на допрос, который продолжался восемь часов. После этого и было принято решение направить в суд ходатайство о заключении Рональдиньо под стражу.

Власти Парагвая официально подтвердили, что бразилец никогда не проходил процедуру получения парагвайского гражданства. В свою очередь защита игрока говорит, что паспорт ему подарили.

Роналдинью прославился в начале 2000-х годов. В 2002 году он со своей сборной выиграл чемпионат мира по футболу, а в 2004 и 2005 году признавался лучшим игроком мира. Пик его карьеры пришелся на выступления за испанскую «Барселону». Сейчас Роналдинью 39 лет. Его состояние оценивается примерно в 100 млн долларов.

Photo. Getty Images
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