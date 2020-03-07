В Италии от коронавируса умерли около 200 человек

PanARMENIAN.Net - Еще 49 человек скончались от коронавируса в Италии. Таким образом, общее число жертв достигло 197, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, пишут «Известия».

Общее число инфицированных превышает 4600 человек. Число выздоровевших за сутки увеличилось на 109, теперь их 523.

6 марта первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Ватикане.

Вспышка нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 70 странах. Жертвами заболевания в мире стали более 3500 человек, инфицированными считаются более 100 тыс.