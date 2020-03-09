Доллар и евро резко подорожали в РФ на фоне обрушения цен на нефть
9 марта 2020 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - На фоне обвала мировых цен на нефть больше, чем на 20%, курс доллара на международном валютном рынке вырос до 72 руб, а евро подорожал до 82 руб.
На Мосбирже 9 марта торги валютой проводиться не будут из-за выходного дня в России в связи с празднованием 8 марта. Они там возобновятся 10 марта, пишет РБК.
9 марта стоимость нефти марки Brent опустилась до $35 за баррель, тогда как WTI торговалась примерно за $32 за баррель. На закрытии предыдущих торгов стоимость Brent была на уровне $46, а WTI — $41. Так дешево последний раз нефть стоила в январе 2016 года. Незадолго до начала торгов банк Goldman Sachs представил прогноз, согласно которому в ближайшие недели цена на Brent может упасть до $20 за барр.
Падение мировых цен на нефть повлечет за собой снижение стоимости марки нефти Urals, для которой в российском бюджете базовая цена на 2020 год установлена на уровне год $42,4 за баррель. Эта отметка важна для бюджетного правила: при снижении цен на нефть Минфин будет продавать валюту, чего еще никогда не делал.
Согласно рисковому сценарию Центробанка, при стоимости барреля нефти в $25–35 в 2020-2022 годах, в российской экономике наступит рецессия, а ВВП опустится на 1.5–2% в текущем году. Инфляция в этом случае вырастет до 6.5–8% в 2020 году из-за значительного ослабления рубля.
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