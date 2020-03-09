Ереван и Уфу свяжет регулярный рейс
9 марта 2020 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Nordwind объявила о старте продажи билетов из Уфы в Ереван.
Сообщается, что рейс откроется 21 апреля. Полеты в столицу Армении будут выполняться по вторникам на Embraer 190, рассчитанных на перевозку 110 пассажиров. Длительность полета составит около 2 часов 30 минут, пишет «МК-Уфа».
Продажа билетов уже открыта.
Ранее авиакомпания «Азимут» получила от Росавиации допуск к выполнению международных регулярных авиарейсов между Уфой и Ереваном. Теперь авиакомпания открыла продажу билетов в столицу Армении. Полеты запланированы по понедельникам и четвергам.
Рейсы из Уфы в Ереван «Азимут» будет выполнять с 30 марта два раза в неделю - по понедельникам и четвергам, на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.
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