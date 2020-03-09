Коронавирус выявлен почти у 110,000 человек во всем мире

PanARMENIAN.Net - Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро 9 марта достигло 109,045 человек.

При этом на Китай приходится 80,735 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 28,310, увеличившись за минувшие сутки более чем на 4017 случаев. Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 500 до 699 человек, пишет «Интерфакс».

Общее число жертв коронавируса в мире достигло 3790 человек, из которых 3200 - в Китае.

В Южной Корее число больных достигло 7382 (51 случай смерти), Италии - 7375 (366), Иране - 6566 (194), Франции - 1126 (19), на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера в Йокогаме, 1159 (14), Германии - 902, Испании - 430 (восемь), Швейцарии - 281 (два), Великобритании - 273 (три), Нидерландах - 265 (три), США - 213 (19), Швеция - 203, Бельгия - 200, Норвегия - 169, Сингапур - 150, Гонконг - 114 (три), Австрия - 102.

Три смерти зафиксированы в Австралии при 74 инфицированных, четыре - в Ираке при 54 инфицированных, по одному смертельному случаю - в Таиланде, Египте, Сан-Марино, Аргентине, на Тайване и Филиппинах.

Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 88 странах и районах мира.

Всего в мире излечились более 60 тысяч человек.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в декабре 2019 года в городе Ухань, провинция Хубэй.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 8 марта, случаи заболевания зафиксировали в 101 государстве.