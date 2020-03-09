Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 15 человек

PanARMENIAN.Net - Грузии зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных вирусом COVID-2019 в Грузии достигло 15, сообщается на сайте превенции распространения коронавируса в Грузии.

По предварительной информации, два новых случая связаны с Италией, пишет Sputnik-Грузия.

Согласно информации сайта, на вечер 8 марта в карантине остаются 141 человек, еще 51 наблюдают врачи в клиниках.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в декабре 2019 года в городе Ухань, провинция Хубэй. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 8 марта, случаи заболевания зафиксировали в 101 государстве.