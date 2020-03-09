Российская военная делегация в Анкаре примет участие в переговорах по Идлибу

PanARMENIAN.Net - Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу. Об этом сообщило минобороны Турции.

Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что делегация из РФ обсудит в Анкаре совместное патрулирование в Идлибе, которое должно начаться 15 марта.

«В рамках достигнутого 5 марта в Москве соглашения в Анкаре 10 марта состоится совещание с участием российской военной делегации», - говорится в сообщении минобороны Турции, пишет РИА Новости.

5 марта в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.