Пашинян встретится с Туском в Брюсселе
9 марта 2020 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 марта с рабочим визитом посетит структуры Европейского союза в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте правительства РА.
В рамках визита в Брюссель Пашинян встретится с председателем Европейской народной партии (ЕНП) Дональдом Туском.
Премьер Армении встретится также с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и вице-председателем Европейской комиссии, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
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