Пашинян встретится с Туском в Брюсселе

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 марта с рабочим визитом посетит структуры Европейского союза в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте правительства РА.

В рамках визита в Брюссель Пашинян встретится с председателем Европейской народной партии (ЕНП) Дональдом Туском.

Премьер Армении встретится также с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и вице-председателем Европейской комиссии, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.