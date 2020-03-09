Президент Португалии - в добровольном карантине из-за коронавируса
9 марта 2020 - 19:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза добровольно решил соблюдать карантин из-за подозрения на возможное заражение коронавирусом. Как заявил политик, на протяжении ближайших двух недель он не собирается принимать участия ни в каких публичных мероприятиях и встречах в Португалии и за рубежом.
Соблюдать карантин ди Соуза решил потому, что ранее встречался с учениками школы на севере Португалии, которую через какое-то время после этого закрыли из-за подтвержденного случая заражения коронавирусом, пишет Deutsche Welle.
На сайте президента Португалии сказано, что ни заболевший школьник, ни его класс не принимали участия во встрече с главой государства. При том что у него нет никаких симптомов заражения опасной инфекцией, ди Соуза все-таки решил добровольно соблюдать требования Минздрава, чтобы «подать остальным хороший пример», говорится в документе.
По данным на утро 9 марта, в Португалии зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Ни один из них не привел к смерти пациента.
Самое значимое
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
SIPRI: Армения за последние 5 лет почти все оружие импортировала из России Азербайджан в общей сложности 60% вооружений импортирует из Израиля
Пашинян встретится с Туском в Брюсселе Премьер Армении встретится также с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем
Школьники в Китае обрушили рейтинг приложения, чтобы не делать уроков Приложение оказалось на грани вылета из App Store
Коронавирус выявлен почти у 110,000 человек во всем мире Всего в мире излечились более 60 тысяч человек