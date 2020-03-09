Президент Португалии - в добровольном карантине из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза добровольно решил соблюдать карантин из-за подозрения на возможное заражение коронавирусом. Как заявил политик, на протяжении ближайших двух недель он не собирается принимать участия ни в каких публичных мероприятиях и встречах в Португалии и за рубежом.

Соблюдать карантин ди Соуза решил потому, что ранее встречался с учениками школы на севере Португалии, которую через какое-то время после этого закрыли из-за подтвержденного случая заражения коронавирусом, пишет Deutsche Welle.

На сайте президента Португалии сказано, что ни заболевший школьник, ни его класс не принимали участия во встрече с главой государства. При том что у него нет никаких симптомов заражения опасной инфекцией, ди Соуза все-таки решил добровольно соблюдать требования Минздрава, чтобы «подать остальным хороший пример», говорится в документе.

По данным на утро 9 марта, в Португалии зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Ни один из них не привел к смерти пациента.