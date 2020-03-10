Ryanair сокращает число рейсов в Италию: МИД Армении рекомендует туда не ездить

PanARMENIAN.Net - Ирландская авиакомпания Ryanair Holdings Plc с 10 марта по 8 апреля приостанавливает все внутренние рейсы по Италии из международных аэропортов Бергамо, Мальпенса (Миланский аэропорт), Пармы и Тревизо, которые находятся на севере страны, а также сокращает число международных рейсов из аэропортов Бергамо, Мальпенса, Венеции, Пармы, Римини и Тревизо. Такое решение принято в связи со вспышкой коронавируса в стране, пишет The Irish Times.

Международные рейсы будут выполняться только по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Так как в стране все еще находится большое количество туристов, Ryanair отмечает, что должен продолжить выполнять полеты по ограниченному расписанию из северной Италии для репатриации иностранных граждан.

В авиакомпании заявили, что все пассажиры на рейсах, на которые распространяются запреты на поездки или отмена рейсов, получают электронные письма, где им предлагаются трансферные рейсы, полное возмещение или кредиты на поездки.

МИД Армении, в свою очередь, призывает граждан РА строжайшим образом воздержаться от визитов в Италию, а находящихся в данный момент в Италии граждан РА – немедленно прервать путешествие и вернуться в Армению.

«Призываем граждан РА поддерживать постоянную связь с посольством Армении в Италии», – говорится в заявлении МИД РА.

Италия лидирует в Европе по распространению легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом нового типа. Заражение выявлено у 9172 человек, 463 скончались, 724 уже выздоровели.