Города Италии опустели из-за коронавируса (фото)

PanARMENIAN.Net - В Италии улицы, популярные туристические места и целые города опустели из-за коронавируса.

Редкие туристы и жители городов выходят на улицы исключительно в медицинских масках, пишет BBC.

С 10 марта по всей стране действуют расширенные ограничения на передвижение, вызванные распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Площадь Сан-Марко в Венеции обычно переполнена туристами. Но сейчас здесь почти никого нет

Кроме того, школы и университеты останутся закрытыми до 3 апреля.

Популярные кафе остались без посетителей

Национальный олимпийский комитет Италии на заседании с участием представителей профильных федераций 9 марта распорядился до 3 апреля не проводить спортивные мероприятия на уровне страны. Однако решение не касается международных соревнований, отмечается в заявлении комитета.

Италия лидирует в Европе по распространению легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом нового типа. Заражение выявлено у 9172 человек, 463 скончались, 724 уже выздоровели.