Города Италии опустели из-за коронавируса (фото)
10 марта 2020 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В Италии улицы, популярные туристические места и целые города опустели из-за коронавируса.
Редкие туристы и жители городов выходят на улицы исключительно в медицинских масках, пишет BBC.
С 10 марта по всей стране действуют расширенные ограничения на передвижение, вызванные распространением коронавируса SARS-CoV-2.
Площадь Сан-Марко в Венеции обычно переполнена туристами. Но сейчас здесь почти никого нет
Кроме того, школы и университеты останутся закрытыми до 3 апреля.
Популярные кафе остались без посетителей
Национальный олимпийский комитет Италии на заседании с участием представителей профильных федераций 9 марта распорядился до 3 апреля не проводить спортивные мероприятия на уровне страны. Однако решение не касается международных соревнований, отмечается в заявлении комитета.
Италия лидирует в Европе по распространению легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом нового типа. Заражение выявлено у 9172 человек, 463 скончались, 724 уже выздоровели.
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