ОБСЕ проведет плановый мониторинг на передовой в Арцахе
10 марта 2020 - 13:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, 11 марта миссия ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана, юго-восточнее Акны, проведет плановый мониторинг режима прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба МИД Арцаха.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
4 марта миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в северо-восточном направлении Гадрутского района.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона вновь не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.
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