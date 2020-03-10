ОБСЕ проведет плановый мониторинг на передовой в Арцахе

PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, 11 марта миссия ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана, юго-восточнее Акны, проведет плановый мониторинг режима прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

4 марта миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в северо-восточном направлении Гадрутского района.

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона вновь не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.