Круизный лайнер с зараженными коронавирусом на борту причалил в калифорнийском Окленде

PanARMENIAN.Net - Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого выявлен 21 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, пришвартовался в порту калифорнийского города Окленд 9 марта.

Пассажиры сойдут на берег, откуда их доставят автобусами домой, в больницы или на военные базы. Там они будут находиться в карантине на протяжении минимум 14 дней. Экипаж пройдет карантин на борту лайнера. На судне находится около 3500 человек.

Вирус обнаружен у 19 членов экипажа и двух пассажиров, пишет Deutsche Welle. Круизный лайнер несколько дней простоял у побережья Калифорнии после того, как стало известно о кончине одного из бывших пассажиров Grand Princess от пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом. Речь идет о 71-летнем мужчине, путешествовавшем на лайнере в феврале. Коронавирус был обнаружен еще у четырех человек, находившихся на борту в те дни.

Grand Princess принадлежит той же компании, что и лайнер Diamond Princess, простоявший в феврале 2020 года две недели в порту японской Иокогамы из-за вспышки коронавируса на борту. Тогда заражение было выявлено почти у 700 человек, шесть из них впоследствии скончались от легочной болезни.

Распространение вируса SARS-CoV-2 началось с китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. С тех пор он проник более чем в 100 стран. В США с начала вспышки выявлено 708 инфицированных, 27 больных скончались, 15 выздоровели. Власти нескольких штатов ввели режим чрезвычайного положения.