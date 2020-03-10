Минздрав Армении призывает граждан не посещать Италию и ряд других стран

PanARMENIAN.Net - Глава Минздрава Армении Арсен Торосян призывает граждан РА не посещать Италию, Францию, Германию, Испанию, Японию, Китай, Иран, Южную Корею. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Исходя из ситуации, обусловленной распространением по всему миру нового коронавируса COVID-19, призываем избегать поездок в следующие страны: Италия, Франция, Германия, Испания, Япония, Китай, Иран, Южная Корея», - отметил Торосян.

Он призвал при планировании командировок за пределы Армении избегать поездок в данные страны, а также совершать командировки только в случае крайней необходимости. Кроме того, министр призвал граждан, вернувшимся из указанных стран, «в течение 14 дней избегать контактов и самоизолироваться», а «работодателям вернувшихся из указанных стран сотрудников обеспечить их удаленной работой из дома», и «избегать организации в Армении международных мероприятий с участием лиц, прибывших из указанных стран».

«Мы также призываем: избегать контактов с пациентами с респираторными инфекциями, в случае невозможности - использовать индивидуальные защитные средства (маски); часто мыть руки, продолжительность мытья не менее 20 секунд, особенно перед приемом пищи; при наличии симптомов гриппа не заниматься самолечением, обращаться к врачу», - написал Торосян.

МИД Армении также, учитывая нынешнюю ситуацию, связанную с распространением коронавируса, призывает граждан Армении временно избегать поездок в Исламскую Республику Иран, Китайскую Народную Республику, Республику Корея, Японию и страны ЕС (преимущественно Италию, Германию, Францию и Испанию), за исключением крайне необходимых случаев.

Распространение вируса SARS-CoV-2 началось с китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. С тех пор он проник более чем в 100 стран. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 113 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80.7 тысячи из них - в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4024 человека, больше 64 тысяч - излечились.