Главным тренером сборной Армении назначен Хоакин Капаррос
10 марта 2020 - 15:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Главным тренером национальной сборной Армении по футболу назначен известный испанский специалист Хоакин Капаррос. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Армении (ФФА).
Срок соглашения 64-летнего специалиста с ФФА рассчитан до 30 ноября 2021 года.
Испанец известен своей тренерской деятельностью в «Атлетике» (Бильбао), «Депортиво» и, в частности, в «Севилье». Наибольшее количество матчей на тренерском мостике «Севильи» провел именно Каппарос.
Хоакин Капаррос родился 15 октября 1955 года в испанском городе Утрета. В последние годы (начиная с 2014-го) был тренером таких клубов как «Гранада» (Испания), «Осасуна» (Испания), «Аль Ахли» (Катар), «Севилья» (Испания). В 2019 году тренер был награжден золотой медалью провинции Севилья.
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«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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