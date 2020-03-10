Главным тренером сборной Армении назначен Хоакин Капаррос

PanARMENIAN.Net - Главным тренером национальной сборной Армении по футболу назначен известный испанский специалист Хоакин Капаррос. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Армении (ФФА).

Срок соглашения 64-летнего специалиста с ФФА рассчитан до 30 ноября 2021 года.

Испанец известен своей тренерской деятельностью в «Атлетике» (Бильбао), «Депортиво» и, в частности, в «Севилье». Наибольшее количество матчей на тренерском мостике «Севильи» провел именно Каппарос.

Хоакин Капаррос родился 15 октября 1955 года в испанском городе Утрета. В последние годы (начиная с 2014-го) был тренером таких клубов как «Гранада» (Испания), «Осасуна» (Испания), «Аль Ахли» (Катар), «Севилья» (Испания). В 2019 году тренер был награжден золотой медалью провинции Севилья.