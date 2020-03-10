Сервис Spotify запустится в России во втором квартале 2020 года
10 марта 2020 - 15:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Популярный стриминговый сервис Spotify запустится в России во втором квартале 2020 года, сообщает Forbes со ссылкой на источники.
Отмечается, что Spotify еще в декабре 2019 года снял офис в Москве, в котором работают не больше 10 человек.
По данным источника, стоимость подписки на Spotify составит 169 рублей в месяц (столько же стоит месячная подписка на сервис «Яндекс.Музыка»).
«Команда Spotify работает над тем, чтобы добавить Россию в список доступных стран», - заявил собеседник издания. Spotify уже пытался выходить в Россию, но отказался от этой идеи в 2015 году.
Стриминговый сервис Spotify, который позволяет легально слушать музыку онлайн, основали шведы Даниель Эк и Мартин Лоренцон в 2006 году в Стокгольме. Сейчас сервис позволяет слушать не только музыку, но и аудиокниги, а также подкасты. Он работает в 79 странах по всему миру.
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