Путин согласился обнулить свои президентские сроки

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах. Однако он попросил разъяснения Конституционного суда о законности этой поправки, пишут «Ведомости».

Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 года. Согласно действующей Конституции, он больше не имеет права баллотироваться на пост президента.

Путин 10 марта приехал на заседание Госдумы. Поводами стали предложения депутатов «Единой России» Александра Карелина и Валентины Терешковой. Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента. Терешкова даже попросила коллег помочь подготовить текст поправки, после чего Госдума прервала обсуждение поправок.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что голосование по предложению Терешковой можно провести только после консультации с Путиным и руководителями фракций. Инициативу Карелина президент не поддержал, заявив, что не видит в ней необходимости. На предложение же Терешковой Путин отреагировал более благосклонно.

По его словам, нельзя убирать из Конституции ограничение, запрещающее президенту избираться более двух сроков подряд. В долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена, заявил президент. Однако, по мнению Путина, возможно поправка, разрешающая ему участвовать в выборах после принятия поправок к Конституции: «В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона».

После выступления Путина депутаты одобрили поправку Терешковой: за проголосовал 380 народных избранников, против - 43, воздержался - 1. Володин заявил, что изменения в Конституцию о президентских сроках привнесут больше стабильности. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко уверена, что выборы президента в 2024 года будут конкурентными. Сам Путин не ответил по сути на вопрос о возможности участия в этих выборах.

10 марта, во время второго чтения поправок в Конституцию Терешкова предложила «вообще отменить ограничения по числу президентских сроков», а также позволить Путину после принятия новой редакции Конституции повторно избраться на пост президента. Терешкова попросила коллег помочь подготовить текст поправки, после чего Госдума прервала обсуждение поправок. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что голосование по предложению Терешковой можно провести только после консультации с Путиным и руководителями фракций.