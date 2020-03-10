Путин согласился обнулить свои президентские сроки

Путин согласился обнулить свои президентские сроки
10 марта 2020 - 18:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах. Однако он попросил разъяснения Конституционного суда о законности этой поправки, пишут «Ведомости».

Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 года. Согласно действующей Конституции, он больше не имеет права баллотироваться на пост президента.

Путин 10 марта приехал на заседание Госдумы. Поводами стали предложения депутатов «Единой России» Александра Карелина и Валентины Терешковой. Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента. Терешкова даже попросила коллег помочь подготовить текст поправки, после чего Госдума прервала обсуждение поправок.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что голосование по предложению Терешковой можно провести только после консультации с Путиным и руководителями фракций. Инициативу Карелина президент не поддержал, заявив, что не видит в ней необходимости. На предложение же Терешковой Путин отреагировал более благосклонно.

По его словам, нельзя убирать из Конституции ограничение, запрещающее президенту избираться более двух сроков подряд. В долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена, заявил президент. Однако, по мнению Путина, возможно поправка, разрешающая ему участвовать в выборах после принятия поправок к Конституции: «В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона».

После выступления Путина депутаты одобрили поправку Терешковой: за проголосовал 380 народных избранников, против - 43, воздержался - 1. Володин заявил, что изменения в Конституцию о президентских сроках привнесут больше стабильности. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко уверена, что выборы президента в 2024 года будут конкурентными. Сам Путин не ответил по сути на вопрос о возможности участия в этих выборах.

10 марта, во время второго чтения поправок в Конституцию Терешкова предложила «вообще отменить ограничения по числу президентских сроков», а также позволить Путину после принятия новой редакции Конституции повторно избраться на пост президента. Терешкова попросила коллег помочь подготовить текст поправки, после чего Госдума прервала обсуждение поправок. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что голосование по предложению Терешковой можно провести только после консультации с Путиным и руководителями фракций.

 Самое значимое
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусомВ РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Новый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмониюНовый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмонию
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Экс-премьер Грузии вышел из тюрьмы: Он обещает смену власти в стране
В Китае число новых заражений коронавирусом за сутки упало вчетверо
Суд в США продлил запрет на продажу криптовалюты Telegram
В Иране зафиксированы еще 3 случая заражения коронавирусом
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Армянский контрактник убит огнем с азербайджанской стороны Для выяснения обстоятельств происшествия ведется следствие
Ryanair приостанавливает полеты в Италию с 13 марта Авиасообщение будет прервано с 13 марта до 8 апреля
Сервис Spotify запустится в России во втором квартале 2020 года Отмечается, что Spotify еще в декабре 2019 года снял офис в Москве, в котором работают не больше 10 человек
Главным тренером сборной Армении назначен Хоакин Капаррос Срок соглашения 64-летнего специалиста с ФФА рассчитан до 30 ноября 2021 года