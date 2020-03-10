Армянский контрактник убит огнем с азербайджанской стороны

Армянский контрактник убит огнем с азербайджанской стороны
10 марта 2020 - 18:45 AMT

PanARMENIAN.Net - 10 марта, около 15:30 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из армянских воинских частей, дислоцированной в юго-восточном направлении РА, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение в область груди получил контрактный военнослужащий, рядовой Зограб Григориевич Сианосян, 1994 г.р. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Для выяснения обстоятельств происшествия проводится расследование.

В период с 1 по 7 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 160 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1700 выстрелов.

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