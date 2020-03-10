Председатель КНР неожиданно приехал в эпицентр коронавируса
10 марта 2020 - 19:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель КНР Си Цзиньпин 10 марта прибыл с неожиданным визитом в мегаполис Ухань, откуда началось распространение коронавируса SARS-CoV-2.
Лидер КНР проинспектировал работу по предотвращению эпидемии и борьбе с вирусом. Это его первый визит в регион с момента вспышки заболевания в декабре 2019 года, пишет Deutsche Welle.
Между тем за последние сутки в КНР зафиксировано лишь 19 новых случаев заболевания COVID-19, вызываемого вирусом. Всего в стране вирус обнаружен у 80754 человек. Почти 60 тысяч больных выздоровели, 3136 инфицированных скончались. Медики третий день подряд не выявляют новых заражений за пределами провинции Хубэй, где произошла вспышка. При этом десятки миллионов человек в регионе почти два месяца находятся под фактическим карантином. На Китай по-прежнему приходится абсолютное большинство заболеваний и летальных исходов. В Европе по распространению вируса лидирует Италия, власти которой с 10 марта ограничили передвижение по всей стране.
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