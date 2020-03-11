МИД РА: Баку умышленно пытается обострить ситуацию на армяно-азербайджанской госгранице
11 марта 2020 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Армении выступил с заявлением в связи с убийством азербайджанским снайпером армянского контрактника, отметив, что таким образом Азербайджан пытается обострить ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе.
10 марта в результате нарушения вооруженными силами Азербайджана режима прекращения огня на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской государственной границы от выстрела снайпера смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник ВС Армении, рядовой Зограб Григорович Сианосян (1984 г.р.).
«Это очередная попытка Азербайджана в последние дни умышленно обострить ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе. 6 марта азербайджанские вооруженные силы предприняли попытку диверсионного проникновения в районе Тавуша»,- говорится в сообщении МИД Армении.
Отмечается, что регулярные попытки Азербайджана обострить ситуацию на государственной границе с Арменией, расширить географию эскалации и отказ Баку от применения существующих механизмов для снижения напряженности свидетельствуют о том, что попытки Азербайджана поставить под угрозу региональную безопасность и мир носят преднамеренный характер.
«Подобные действия Азербайджана свидетельствуют о том, что внедрение международных механизмов снижения рисков в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта является важным приоритетом, и реализация договоренностей в этом направлении является необходимым условием для дальнейшего продвижения мирного процесса», – говорится в заявлении.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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