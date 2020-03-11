Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧ

Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
11 марта 2020 - 13:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ. Об этом говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.

В обоих случаях больным сделали трансплантацию донорского костного мозга. Первый человек - «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун - вылечился 13 лет назад.

Второго называют «лондонским пациентом». У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови, заявили авторы исследования во главе с Равиндрой Гуптой из Кембриджского университета. Имя пациента не разглашается, пишет РИА Новости.

В свою очередь, газета New York Times пишет, что им стал 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него была диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологического заболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию.

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