Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
11 марта 2020 - 13:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ. Об этом говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
В обоих случаях больным сделали трансплантацию донорского костного мозга. Первый человек - «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун - вылечился 13 лет назад.
Второго называют «лондонским пациентом». У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови, заявили авторы исследования во главе с Равиндрой Гуптой из Кембриджского университета. Имя пациента не разглашается, пишет РИА Новости.
В свою очередь, газета New York Times пишет, что им стал 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него была диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологического заболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию.
Самое значимое
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Partner news
Последние новости
В Армении зафиксировано 3 новых случая коронавируса В настоящее время выясняется круг их общения, который, по предварительным данным, не очень большой
Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел по графику Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах
Число жертв коронавируса в Иране превысило 350 человек Всего в стране зафиксировано 9000 случаев заболевания
Премьер Армении извинился перед крестьянином, которого обидел несколькими днями ранее Пашинян признал свою ошибку и попросил прощения