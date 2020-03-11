В США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса
11 марта 2020 - 16:15 AMT
PanARMENIAN.Net - В Нью-Йорке 13 марта должна была пройти конференция Doing Business Under Coronavirus («Как вести бизнес на фоне коронавируса»). Однако мероприятие отменили из-за ситуации вокруг коронавируса, пишет Bloomberg.
За организацию круглого стола отвечал американский совет по международным отношениям. Помимо конференции по коронавирусу, совет отменил и другие свои мероприятия, которые должны были пройти в период с 11 марта по 3 апреля.
Из-за эпидемии коронавируса во всем мире отменяют и переносят рейсы, музыкальные и кинофестивали, футбольные матчи, показы мод, игровые и технологические выставки и другие крупные мероприятия.
Эпидемия коронавируса началась с Китая в декабре 2019 года, всего в мире заразились более 110 000, умерли более 4000 человек.
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