Министр по безопасности пациентов Британии заразилась коронавирусом
11 марта 2020 - 14:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусной инфекцией COVID-2019.
По словам Доррис, тест на коронавирус дал положительный результат. Она рассказала, что сразу после этого приняла все рекомендованные меры предосторожности и самоизолировалась дома. «Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам», – сказала министр, пишут «Ведомости».
Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок в Twitter отреагировал на заявление коллеги, написав, что Доррис «сделала правильную вещь», и пожелал ей скорейшего выздоровления.
Всего в Великобритании зарегистрировано 382 случая заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек умерли в результате заболевания. 324 случая отмечены в Англии, 27 – в Шотландии, 16 – в Северной Ирландии и 15 – в Уэльсе. Эпидемия началась с Китая в декабре 2019 года, всего в мире заразились более 110 000, умерли более 4000 человек.
Самое значимое
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
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