Министр по безопасности пациентов Британии заразилась коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Министр по безопасности пациентов, профилактике самоубийств и психическому здоровью в правительстве Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусной инфекцией COVID-2019.

По словам Доррис, тест на коронавирус дал положительный результат. Она рассказала, что сразу после этого приняла все рекомендованные меры предосторожности и самоизолировалась дома. «Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам», – сказала министр, пишут «Ведомости».

Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок в Twitter отреагировал на заявление коллеги, написав, что Доррис «сделала правильную вещь», и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Всего в Великобритании зарегистрировано 382 случая заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек умерли в результате заболевания. 324 случая отмечены в Англии, 27 – в Шотландии, 16 – в Северной Ирландии и 15 – в Уэльсе. Эпидемия началась с Китая в декабре 2019 года, всего в мире заразились более 110 000, умерли более 4000 человек.