Группа компаний «Ташир» приобрела Севано-Разданский каскад ГЭС: Сделка завершена

PanARMENIAN.Net - Группа компаний «Ташир» завершила сделку по приобретению пакета акций ЗАО «Международная энергетическая компания» (МЭК) у ПАО «РусГидро».

По условиям заключенного в декабре 2019 года договора по продаже группе 90% акций ЗАО «МЭК» (управляет Севано-Разданским каскадом ГЭС в Армении), «Ташир» полностью погасил кредитные обязательства ЗАО «МЭК» перед Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком развития, после чего акции компании были переданы в собственность покупателя.

Стоимость сделки составила 172,96 млн рублей.

Разрешение на сделку выдала Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения. Отмечается, что с покупкой ЗАО «МЭК» «Ташир» расширил портфель генерирующих активов в Армении.

Севано-разданский каскад - один из крупнейших производителей электроэнергии на территории Армении (установленная мощность 561,4 МВт, или приблизительно 14% в общем объеме установленной мощности электростанций Республики Армения), состоит из семи ГЭС, которые вырабатывают 8-10% электроэнергии страны. Каскад ГЭС использует естественный сток реки Раздан и ирригационные попуски воды из озера Севан. Группе «Ташир» принадлежат также распределительные сети страны. Группа также планирует постройку ГЭС на реке Шнох.