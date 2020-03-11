В 2019 году армянские инвестиции в Грузии составили $14.3 млн

PanARMENIAN.Net - В 2019 году инвестиции Армении в Грузию составили около $14.3 млн, что на 68.5% больше, чем в 2018 году.

По данным Национальной статистической службы Грузии, в 2018 году инвестиции из Армении составили $9.8 млн.

Начиная с 2003 года Армения больше всего инвестировала в Грузию в 2010 году - $19.5 млн, за последние 10 лет Армения инвестировала в Грузию около $94 млн.

Крупнейшие инвестиции в Грузии в 2019 году были сделаны Великобританией, Турцией, Азербайджаном, Ирландией.