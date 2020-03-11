Премьер Армении извинился перед крестьянином, которого обидел несколькими днями ранее
11 марта 2020 - 19:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился перед жителем армянского села Куртан Мехаком Аракеляном.
Извинения Пашинян попросил во время выступления в Сисиане.
Ранее к Пашиняну, раздающему буклеты в общине Гюлагарак Лорийской области, подошел житель села Куртан Мехак Аракелян и пожаловался, что до сих пор живет во времянке. На что премьер ему ответил: «Руки-ноги на месте, здоровье на месте, в первую очередь ты сам должен решить вопрос своего дома. Ясно? Здоровый мужчина приходит и говорит, дорогой премьер, у меня нет дома». Однако позже выяснилось, что у 34-летнего мужчины есть проблемы со здоровьем, из-за которых он уже несколько лет не может работать.
Пашинян признал свою ошибку: «Я переоценил свою способность оценивать здоровье человека и недооценил то обстоятельство, что гражданин может быть скован из-за того, что он разговаривает с премьер-министром».
«Я хотел бы извиниться перед Мехаком Аракеляном и всеми гражданами Республики Армения. Я говорил, что все мы – люди, мы можем ошибаться, но мы не сделаем ничего подлого по отношению к нашему гражданину», – отметил Пашинян. Он добавил, что сейчас ситуация вокруг мужчины из Куртана находится в центре внимания областных властей, и выразил надежду, что Мехак получит поддержку, которая не просто решит его проблемы на данный момент, но и способствует развитию.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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