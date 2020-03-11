Число жертв коронавируса в Иране превысило 350 человек
11 марта 2020 - 19:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Число погибших от коронавируса достигло 354 с рекордным ростом на 63 жертвы за сутки. Об этом сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.
По его словам, всего зафиксировано 9000 случаев заболевания, пишет РИА Новости.
«За прошедший день удалось выявить 958 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло девяти тысяч. За сутки скончались 63 больных, всего погибших в стране – 354 человека», - написал он в Twitter.
Из 9000 человек 2959 выздоровели.
Власти Ирана приводят статистику по коронавирусу с 19 февраля, когда впервые сообщили о коронавирусе в стране.
По мере приближения в стране нового года (Ноуруз, отмечается 20 марта) власти Ирана все больше внимания уделяют проблеме праздников, в которые иранцы, как правило, не сидят дома, а в основном путешествуют по стране. Власти настойчиво рекомендуют воздержаться от этого.
В стране ограничено передвижение лиц, у которых есть подозрение на коронавирус. В случае признаков этого заболевания человек помещается в карантин на 14 дней в том городе, куда он приехал. Ограничения действуют и на отправление религиозных обрядов: пятничная молитва была отменена, регламентировано посещение шиитских святынь․
Самое значимое
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
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