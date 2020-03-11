Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел по графику
11 марта 2020 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 11 марта провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, юго-восточнее Акны. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).
С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
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