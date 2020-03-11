В Армении зафиксировано 3 новых случая коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Армении выявлены 3 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Двое из них (заболевших - ред.) - граждане Армении (45 и 27 лет), один - Италии (51 год), который работает в Армении. Все трое прибыли из Италии», - написал Пашинян.

Он добавил, что в настоящее время выясняется круг их общения, который, по предварительным данным, не очень большой.

По словам премьера, гражданин Италии и один из граждан Армении жалоб на самочувствие не имеют, у другого гражданина РА - воспаление легких.

В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Пациент - 29-летний гражданин Армении, прибывший из Тегерана в страну 28 февраля вместе с женой. Зараженный сам обратился к врачу. После выявления заражения больной с 32 людьми, с которыми он имел общение, был отправлен на карантин в Цахкадзор. Все находящиеся в карантине граждане Армении чувствуют себя хорошо и будут выписаны до середины марта.