Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
12 марта 2020 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный голливудский актер Том Хэнкс объявил, что вместе со своей супругой, актрисой Ритой Уилсон заразился коронавирусной инфекцией в Австралии. Об этом актер написал в своем микроблоге в Twitter.
Актеры находятся в Австралии для участия в съемках фильма, посвященного певцу Элвису Пресли.
«Рита и я находимся в Австралии. Мы почувствовали усталость, как если бы у нас была простуда, а также боли в теле. У Риты то появлялся, то проходил озноб, а также небольшой жар. Как и положено сейчас в мире, мы прошли тест на коронавирус, и результат оказался положительным», — написал Хэнкс.
Актер отметил, что супруги будут следовать медицинским инструкциям и находиться в изоляции под наблюдением врачей столько, сколько потребуется.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру к утру 12 марта превышает 123 тысячи человек. С начала вспышки инфекции в декабре 2019 года умерли 4620 человек, большинство из них — в китайском городе Ухань.
Самое значимое
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
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