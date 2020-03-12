Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Известный голливудский актер Том Хэнкс объявил, что вместе со своей супругой, актрисой Ритой Уилсон заразился коронавирусной инфекцией в Австралии. Об этом актер написал в своем микроблоге в Twitter.

Актеры находятся в Австралии для участия в съемках фильма, посвященного певцу Элвису Пресли.

«Рита и я находимся в Австралии. Мы почувствовали усталость, как если бы у нас была простуда, а также боли в теле. У Риты то появлялся, то проходил озноб, а также небольшой жар. Как и положено сейчас в мире, мы прошли тест на коронавирус, и результат оказался положительным», — написал Хэнкс.

Актер отметил, что супруги будут следовать медицинским инструкциям и находиться в изоляции под наблюдением врачей столько, сколько потребуется.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру к утру 12 марта превышает 123 тысячи человек. С начала вспышки инфекции в декабре 2019 года умерли 4620 человек, большинство из них — в китайском городе Ухань.