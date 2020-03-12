В Италии закрывают все магазины кроме продуктовых и аптек

PanARMENIAN.Net - В Италии из-за угрозы коронавируса прекратят работу все магазины, за исключением продуктовых и аптек. Об этой мере борьбы с распространением заболевания объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Он сообщил, что из баров и ресторанов возможна лишь доставка еды на дом. Власти гарантировали оказание услуг общественного транспорта, банков, страховых компаний и др. Промышленное и сельскохозяйственное производство прекращаться не будет, сказал премьер. Конте призвал работодателей отправлять сотрудников в отпуска, организовывать дистанционную работу и закрыть подразделения, в работе которых нет нужды, пишут «Ведомости».

Строгие карантинные меры власти Италии из-за распространения коронавируса ввели с 10 марта. Они запретили передвижение населения без уважительной причины. Рестораны и бары ограничили в часах работы и обязали соблюдать обязательную дистанцию безопасности (не менее метра) между клиентами. В Италии закрыты развлекательные учреждения, спортивные залы, бассейны, учреждения культуры, школы и университеты.

Вспышка заболевания в Италии началась в двадцатых числах февраля. От коронавирусной инфекции умерли более 800 человек, заболели более 10 000 человек, 1045 человек излечились. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса в мире. Случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах, всего их более 118,000, 4291 случай закончился летальным исходом.