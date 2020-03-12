Трамп объявил о запрете въезда в США из стран ЕС

PanARMENIAN.Net - США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта. Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США Дональд Трамп, обращаясь к нации из Белого дома. Трамп обвинил власти Евросоюза в том, что они не смогли предупредить распространение коронавируса, как это сделали США.

«Проконсультировавшись с высокопоставленными экспертами в области здравоохранения, я принял решение утвердить несколько жестких, но необходимых мер. Мы вводим запрет на поездки из Европы в США на ближайшие 30 дней, начиная с пятницы», – сказал Трамп, пишут «Ведомости».

Президент США добавил, что ограничения не будут распространять на Великобританию, исключения также сделают для американцев, прошедших тестирование на коронавирус.

«Европейский союз не смог предпринять аналогичных мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек», – сказал Трамп. Он назвал меры, принимаемые властями США, «самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории». «Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и в конечном итоге победим этот вирус», – заявил президент в своем обращении.

В 24 штатах и столице США власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Случаи заболевания зарегистрированы в 41 штате и округе Колумбия. На 12 марта их число составило 1237. Среди них 70 привозных случаев заражения: 3 из Уханя, 46 с круизного судна Diamond Princess, 21 – на Grand Princess. Случаев заражения внутри страны – 1167, скончались от инфекции 37 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру к утру 12 марта превышает 123 тысячи человек. С начала вспышки инфекции в декабре 2019 года умерли 4620 человек, большинство из них - в китайском городе Ухань.