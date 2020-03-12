В Китае за сутки выявлено рекордно низкое число новых заражений коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Число новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Китае достигло минимума с начала ведения ежедневной статистики. Это следует из данных Национальной комиссии здравоохранения, опубликованных 12 марта. За последние сутки подтверждено всего 15 случаев заражения, половина из них приходится на мегаполис Ухань. Днем ранее власти сообщали о 19 новых инфицированных.

Кроме того, за сутки 11 человек в КНР скончались от инфекции COVID-19, вызываемой вирусом нового типа. На Китай по-прежнему приходится абсолютное большинство заболеваний (80793 человека) и летальных исходов (3169 человек), пишет Deutsche Welle.

В середине февраля власти КНР изменили методику подсчета зараженных, перестав причислять к ним инфицированных людей без симптомов заболевания.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии новой инфекции. Мировое сообщество идет на решительные меры, чтобы бороться с заболеванием, обнаруженным уже более чем в 110 странах. Так, власти США с 13 марта вводят 30-дневный запрет на въезд иностранцев из 26 стран Европы. В Италии, лидирующей в Европе по распространению вируса, ограничена свобода передвижения и до 25 марта закрыты все магазины, кроме супермаркетов и аптек, а Израиль 9 марта ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих.