Между азербайджанцами и грузинами произошли столкновения в Гардабани
12 марта 2020 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В Гардабанском районе Грузии произошла массовая драка между представителями грузинской и азербайджанской молодежи, есть пострадавшие.
По имеющимся данным, конфликт произошел не на национальной почве, а в результате мелкой бытовой ссоры, пишет Minval.az.
Несколько этических азербайджанцев пострадали от ударов камнями, один грузин получил ножевые ранения.
Полиция приступила к расследованию драки.
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