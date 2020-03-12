Между азербайджанцами и грузинами произошли столкновения в Гардабани

Между азербайджанцами и грузинами произошли столкновения в Гардабани
12 марта 2020 - 17:17 AMT

PanARMENIAN.Net - В Гардабанском районе Грузии произошла массовая драка между представителями грузинской и азербайджанской молодежи, есть пострадавшие.

По имеющимся данным, конфликт произошел не на национальной почве, а в результате мелкой бытовой ссоры, пишет Minval.az.

Несколько этических азербайджанцев пострадали от ударов камнями, один грузин получил ножевые ранения.

Полиция приступила к расследованию драки.

 Самое значимое
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусомВ РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Новый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмониюНовый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмонию
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Экс-премьер Грузии вышел из тюрьмы: Он обещает смену власти в стране
В Китае число новых заражений коронавирусом за сутки упало вчетверо
Оттепель и беспрецедентная демократизация в Азербайджане
Суд в США продлил запрет на продажу криптовалюты Telegram
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
2 новых случая коронавируса в Армении в ранее изолированной группе: Школы и вузы закроют Пациенты изолированы в инфекционной больнице
Выставку ArmHiTec-2020 в Ереване перенесли из-за коронавируса Мероприятие должно было состояться 26-28 марта
В Армении изымут из обращения старые банкноты из-за коронавируса ЦБ также призвал население по возможности отказаться от наличных расчетов
Армянские банкноты признаны лучшими на авторитетном международном конкурсе Конкурс организовала компания Reconnaissance International