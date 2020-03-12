Между азербайджанцами и грузинами произошли столкновения в Гардабани

PanARMENIAN.Net - В Гардабанском районе Грузии произошла массовая драка между представителями грузинской и азербайджанской молодежи, есть пострадавшие.

По имеющимся данным, конфликт произошел не на национальной почве, а в результате мелкой бытовой ссоры, пишет Minval.az.

Несколько этических азербайджанцев пострадали от ударов камнями, один грузин получил ножевые ранения.

Полиция приступила к расследованию драки.