Армянские банкноты признаны лучшими на авторитетном международном конкурсе
12 марта 2020 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Новые армянские банкноты победили на международном конкурсе High Security Printing EMEA-2020 в номинации «Лучший новый ряд». Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка РА.
Конкурс организовала компания Reconnaissance International, он прошел в рамках ежемесячной конференции High Security Printing EMEA, прошедшей в Лиссабоне (Португалия) с 9 по 11 марта. Конкурс проходил в трех номинациях: «Лучший новый ряд», «Лучшая новая банкнота» и «Лучшая новая коллекционная монета».
Армения является первой страной в мире, которая имеет полный банкнотный ряд, напечатанный из сырья бумаги-полимера Louisenthal Hybrid ADDvance. Специальной оценки жюри удостоился дизайн банкнот, который отражает исторические, культурные и религиозные темы.
Банкнотный ряд номинальной стоимостью в 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 и 50,000 драмов был произведен на основе композитного сырья, которое совмещает прочность полимера с бумажной печатью для получения прочных и надежных банкнот.
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