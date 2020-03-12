Армянские банкноты признаны лучшими на авторитетном международном конкурсе

PanARMENIAN.Net - Новые армянские банкноты победили на международном конкурсе High Security Printing EMEA-2020 в номинации «Лучший новый ряд». Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка РА.

Конкурс организовала компания Reconnaissance International, он прошел в рамках ежемесячной конференции High Security Printing EMEA, прошедшей в Лиссабоне (Португалия) с 9 по 11 марта. Конкурс проходил в трех номинациях: «Лучший новый ряд», «Лучшая новая банкнота» и «Лучшая новая коллекционная монета».

Армения является первой страной в мире, которая имеет полный банкнотный ряд, напечатанный из сырья бумаги-полимера Louisenthal Hybrid ADDvance. Специальной оценки жюри удостоился дизайн банкнот, который отражает исторические, культурные и религиозные темы.

Банкнотный ряд номинальной стоимостью в 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 и 50,000 драмов был произведен на основе композитного сырья, которое совмещает прочность полимера с бумажной печатью для получения прочных и надежных банкнот.