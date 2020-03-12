2 новых случая коронавируса в Армении в ранее изолированной группе: Школы и вузы закроют

PanARMENIAN.Net - В Армении выявлены еще 2 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян на своей странице в Facebook.

По его словам, пациенты изолированы в инфекционной больнице. Речь идет о гражданах, изолированных вечером 11 марта после того, как заражение было выявлено у жительницы Эчмиадзина, с которой они имели тесный контакт. У них поднялась температура, и тест на коронавирус показал положительных результат. По словам министра, на данный момент пациенты чувствуют себя хорошо, температуры нет. В целях борьбы с коронавирусом

Минздрав РА заявил о закрытии с 13 марта дошкольных учреждений, школ и вузов по всей стране. Сроки закрытия учебных заведений пока неизвестны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с ситуацией вокруг коронавируса прерывает свой отпуск, который он взял для проведения агиткампании к предстоящему конституционному референдуму. Таким образом, премьер вернется к работе в правительстве.

В Армении 11 марта были выявлены 3 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Двое из заболевших - граждане Армении (45 и 27 лет), один - Италии (51 год), который работает в Армении. Все трое прибыли из Италии. В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Таким образом, сейчас в стране 6 подтвержденных случаев заражения, 88 человек находятся в карантине.