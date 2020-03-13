Супруга Джастина Трюдо заразилась коронавирусом

Супруга Джастина Трюдо заразилась коронавирусом
13 марта 2020 - 11:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Проба на Covid-19, которую сдала супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи, оказалась положительной. Об этом сообщил официальный представитель главы правительства Камерон Ахмад.

Ранее премьер принял решение самоизолироваться и работать из дома после того, как его жена, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания.

Болезнь протекает в мягкой форме, у самого Трюдо симптомов нет, пишет РИА Новости.

Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии Covid-19. Всего в мире заражено свыше 128 000 человек, более 4700 скончались. Самая сложная обстановка наблюдается в Китае, Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии.

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