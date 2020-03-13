В Армении абоненты Beeline смогут бесплатно звонить по горячей линии Минздрава
13 марта 2020 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - В связи с выявлением случаев заражения коронавирусом в Армении Beeline в стране предоставляет абонентам возможность бесплатно звонить на номера министерства здравоохранения 8003 или 010550601. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что в этот период на горячий номер можно будет бесплатно звонить как с фиксированной, так и с мобильной сети Beeline.
В Армении на данный момент выявлено 6 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 2 случая были выявлены 12 марта: речь идет о гражданах, изолированных вечером 11 марта после того, как заражение было выявлено у жительницы Эчмиадзина, с которой они имели тесный контакт. 11 марта были выявлены 3 новых случая. Двое из заболевших - граждане Армении (45 и 27 лет), один - Италии (51 год), который работает в Армении. Все трое прибыли из Италии. В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Таким образом, сейчас в стране 6 подтвержденных случаев заражения, 88 человек находятся в карантине.
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