Коронавирус может оставаться в организме человека до 5 недель

PanARMENIAN.Net - Новый коронавирус может оставаться в организме до 37 дней или чуть более 5 недель. К такому выводу пришли врачи из Китайской академии медицинских наук и другие авторы статьи в британском медицинском журнале The Lancet.

Проведенные исследования показали, что патоген задерживается в дыхательных путях. Его следы выявили в том числе у пациентов, с момента заражения которых прошло порядка 20 дней, пишет Forbes.

Авторы исследования изучили медицинские записи и лабораторные анализы 191 человека с COVID-19, включая анализы 54 людей, умерших от инфекции. Все пациенты, чьи данные использовали специалисты, лечились в двух больницах китайского города Ухань, с которого началось распространение вируса.

Для сравнения, в случае с атипичной пневмонией нахождение вируса в дыхательных путях в течение четырех недель после заражения фиксировалось только у трети пациентов.

Полученные данные могут быть важными для принятия решений об изоляции пациентов и составления рекомендаций по продолжительности лечения, отмечают авторы статьи.

Сейчас рекомендуемый период изоляции после заражения составляет 14 дней. Предполагается, что этого срока достаточно для предотвращения распространения вируса.

По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, на 13 марта зафиксировано 128,343 случая в 116 странах.