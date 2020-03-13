Непал закрыл Эверест для экспедиций

PanARMENIAN.Net - Правительство Непала приостановило до конца апреля выдачу туристических виз и отменило на этот срок все экспедиции альпинистов, в том числе и на высочайший пик планеты Эверест из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Эти ограничения вступают в силу с 14 марта, пишет ТАСС со ссылкой на непальскую газету The Kathmandu Post.

«Приостановка действия виз, за исключением дипломатических и официальных, вступит в силу 14 марта и продлится до 30 апреля», - отметил источник издания. По его данным, такое решение принял 12 марта вечером координационный комитет во главе с заместителем премьер-министра и министром обороны Ишваром Покхрелом.

«В случае чрезвычайной необходимости всем иностранцам, желающим приехать в Непал, необходимо будет предоставить медицинскую справку о том, что они не имеют коронавируса, и подать на рассмотрение заявление в консульство Непала в своей стране», - добавил чиновник.

По его словам, все весенние экспедиции альпинистов, в том числе на пик Эверест, отменены, что лишит Непал многомиллионных доходов от альпинизма.

В Непале пока зафиксирован один случай заболевания коронавирусом нового типа.