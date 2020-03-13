В Армении все учебные заведения будут закрыты до 23 марта
13 марта 2020 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении работа учебных заведений будет приостановлена по меньшей мере до 23 марта. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
12 марта в стране были выявлены 2 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. В целях борьбы с коронавирусом Минздрав РА заявил о закрытии с 13 марта дошкольных учреждений, школ и вузов по всей стране.
Пашинян посоветовал избегать публичных мероприятий, особенно в случаях, когда имеются симптомы вируса.
По словам Пашиняна, сейчас в Армении нет новых случаев заражения коронавирусом, комиссия по предотвращению вируса работает ежедневно, решения быстро пересматриваются.
В Армении на данный момент выявлено 6 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 2 случая были выявлены 12 марта: речь идет о гражданах, изолированных вечером 11 марта после того, как заражение было выявлено у жительницы Эчмиадзина, с которой они имели тесный контакт. 11 марта были выявлены 3 новых случая. Двое из заболевших - граждане Армении (45 и 27 лет), один - Италии (51 год), который работает в Армении. Все трое прибыли из Италии. В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Таким образом, сейчас в стране 6 подтвержденных случаев заражения, 88 человек находятся в карантине.
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